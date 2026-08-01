Жителя Кольского округа приговорили к обязательным работам за кражу украшений

Приговор вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кольский районный суд вынес приговор местному жителю, который украл золотые украшения стоимостью в 56 тысяч рублей.

«С ноября 2025 года по январь 2026 года мужчина, находясь в квартире в Зверосовхозе, воспользовался отсутствием свидетелей и тайно похитил принадлежащие женщине ювелирные изделия», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд признал северянина виновным и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также с мужчины взыскали 55,9 тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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