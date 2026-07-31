С начала сезона клещи покусали 41 жителя Мурманской области

По данным на 29 июля, к списку территорий, где жители региона подверглись атаке клещей, добавилась Республика Беларусь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратился 41 человек, в том числе пять детей. Статистику приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным на 29 июля, к списку территорий, где жители региона подверглись атаке клещей, добавилась Республика Беларусь.

«За минувшую неделю исследован один экземпляр клеща, снятый с пострадавшего. Эта особь не является возбудителем клещевых инфекций», - сообщили в Управлении.

Специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии продолжают исследовать клещей, снятых с жителей региона.

В ведомстве напоминают, что при посещении мест, где могут обитать клещи, необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду и обувь, а также регулярно проводить само- и взаимоосмотры, чтобы своевременно обнаружить присосавшихся клещей.

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