Жителя Мурманской области оштрафовали за незаконное хранение камчатского краба

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Печенгский районный суд признал жителя Мурманской области виновным в нарушении правил рыболовства. Мужчина хранил в морозильной камере 65 полупар камчатского краба в варено-мороженом виде, разделанного кустарным способом.

«Житель не имел каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения краба, вылов которого в данном районе и в данный период времени запрещена», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

При назначении наказания суд учел характер правонарушения, имущественное положение мужчины, отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих. Северянину назначили административный штраф в размере 28,4 тысячи рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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