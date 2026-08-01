В Туломе 8 августа отметят Международный день коренных народов мира

Праздник начнется в 14.00 с открытия и старта конкурса «Арктическая уха». Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

8 августа в Туломе пройдет праздник, посвященный Международному дню коренных народов мира. Мероприятие познакомит жителей и гостей региона с традициями, культурой и бытом саами, отмечают в Центре народов Севера.

Праздник начнется в 14.00 с открытия и старта конкурса «Арктическая уха». Будет работать ярмарка мастеров, где можно увидеть национальные костюмы и предметы быта, приобрести сувениры, принять участие в мастер-классах, попробовать продукцию из оленины, а также посетить площадки с национальными видами спорта и игровые зоны для детей.

Также организаторы обещают встречу с живыми оленями. Посетители смогут увидеть животных вблизи и сделать памятные фотографии.

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