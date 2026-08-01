Жителям Мурманской области объяснили, когда можно не выходить на работу из-за задержки зарплаты

Если работодатель нарушает сроки выплаты, сотрудник вправе потребовать не только зарплату, но и денежную компенсацию за каждый день просрочки. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мурманской области напомнили, что делать при задержке зарплаты. Разъяснения дала региональная Госинспекция труда.

«Зарплату выплачивают не реже двух раз в месяц, а окончательный расчет за месяц нельзя задерживать более чем на 15 календарных дней», - отметили в ведомстве.

Если работодатель нарушает сроки выплаты, сотрудник вправе потребовать не только зарплату, но и денежную компенсацию за каждый день просрочки. Ее минимальный размер рассчитывается исходя из невыплаченной суммы, 1/150 ключевой ставки Банка России и количества дней задержки.

Если зарплату не выплачивают более 15 дней, человек имеет право приостановить работу. Для этого необходимо письменно уведомить работодателя. При этом за время вынужденного простоя сохраняется средний заработок.

В инспекции уточнили, что это правило не распространяется на сотрудников опасных производств, а также работников экстренных служб, полиции, военнослужащих и государственных служащих.

Если урегулировать ситуацию с работодателем не удалось, можно обратиться в Государственную инспекцию труда, которая проведет проверку. При задержке зарплаты более двух месяцев также можно подать заявление в прокуратуру, а в течение года - обратиться в районный суд с требованием взыскать задолженность и компенсацию.

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