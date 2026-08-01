В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша - Полярные Зори

Помимо нового асфальта дорожники укрепили 10 тысяч квадратных метров откосов материалом от фрезерования. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области завершили выборочный ремонт автодороги Кандалакша - Полярные Зори. Работы выполнили на участке с 3-го по 12-й километр.

«Подрядчиком уложено новое асфальтобетонное покрытие на протяжении 5 километров, расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья, восстановлены обочины и нанесена новая дорожная разметка», - сообщили в минтрансе региона.

Помимо нового асфальта дорожники укрепили 10 тысяч квадратных метров откосов материалом от фрезерования. Разметку площадью 1,5 тысячи квадратных метров выполнили с использованием световозвращающих микростеклошариков. На восьмом километре также заменили водопропускную трубу и укрепили ее оголовки матрасно-габионными конструкциями.

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