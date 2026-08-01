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НовостиОбщество1 августа 2026 7:20

Жителям Мурманской области объяснили, можно ли уходить с работы в обед

Северянам напомнили правила обеденного перерыва
Наталья ЛОБАНОВА
Во время обеденного перерыва работник вправе пообедать, прогуляться или распорядиться этим временем по своему усмотрению.

Во время обеденного перерыва работник вправе пообедать, прогуляться или распорядиться этим временем по своему усмотрению.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

С работы можно уйти во время обеденного перерыва, если иное не предусмотрено условиями труда. Об этом напомнили северянам в Гострудинспекции Мурманской области.

В ведомстве пояснили, что перерыв для отдыха и питания является личным временем сотрудника.

«Можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации. В течение такого перерыва вы свободны от своих трудовых обязанностей», - сообщили в ведомстве.

Во время обеденного перерыва работник вправе пообедать, прогуляться или распорядиться этим временем по своему усмотрению.

При этом есть исключения. Если по условиям производства предоставить сотруднику отдельный перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить возможность для отдыха и приема пищи непосредственно в рабочее время.