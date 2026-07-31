Ушла из жизни старейший научный сотрудник ПАБСИ Людмила Лукьянова

«КП-Мурманск» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Моисеевны. Фото: ПАБСИ

29 июля на 99-м году жизни скончалась старейший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина (ПАБСИ) Людмила Лукьянова. О ее смерти сообщил директор учреждения Евгений Боровичев.

«Людмила Моисеевна - известный специалист в области физиологии растений, инициатор исследований по экологической физиологии фотосинтеза, продукционным процессам в растительных сообществах Хибинских тундр, автор музейной экспозиции по истории ПАБСИ, наставник, подготовивший несколько кандидатов и докторов наук», - отметил Евгений Боровичев.

Людмила Лукьянова была почетным членом Русского ботанического общества, воспитала не одно поколение ученых.

«КП-Мурманск» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Моисеевны.

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