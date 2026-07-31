На проспекте Ленина и улице Книповича в Мурманске отключат горячую воду

Воду отключат для устранения дефекта на теплосетях и проведения восстановительных работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Мурманска на двух улицах временно отключили горячее водоснабжение. Ограничение действуют 31 июля из-за ремонта теплосетей.

«Без горячей воды остались дома по следующим адресам: проспект Ленина, 33, 35, 37, 39, 41 и 43; улица Книповича, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23 и 23а», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев со ссылкой на АО «Мурманская ТЭЦ».

Воду отключат для устранения дефекта на теплосетях и проведения восстановительных работ.

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