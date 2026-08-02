Стали известны хедлайнеры фестиваля северной культуры «Имандра»

«Хедлайнерами «Имандры» станут Stigmata и polnalyubvi. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 и 23 августа в Мончегорске пройдет фестиваль северной культуры «Имандра». Организаторы рассказали, какой будет его музыкальная программа.

«Хедлайнерами «Имандры» станут Stigmata и polnalyubvi. Вместе с ними на сцену выйдут артисты новой фолк-сцены. Группа «Отава Ё», выступавшая более чем в 30 странах мира, соединяет народную музыку с современным концертным шоу. Основанная в Северодвинске Kehta создает современные аранжировки редких песен Русского Севера, сочетая этнические инструменты с электроникой. «ХВОЯ» экспериментирует с фолктроникой, роком, поп-музыкой и драм-н-бейсом, а «Савеличи» объединяют традиционный фольклор с энергией современного фолк-рока. Коллектив Oyme представит музыкальную культуру финно-угорских народов. В основе их творчества — традиционное многоголосное пение эрзи и мокши», - рассказали организаторы фестиваля.

Также состоятся его традиционные мероприятия. Отроется «Имандра» традиционным шествием, на главной площадке пройдет лекторий, состоящий из деловой и исторической части. Гостей угостят имандрийской кухней — это новое гастрономическое направление, основанное на локальных продуктах Кольского полуострова.

Помимо этого можно будет увидеть бои реконструкторов, посетить тематические мастер-классы, представления и т.д.

Фестиваль северной культуры «Имандра» проводится в Мончегорске с 2018 года

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