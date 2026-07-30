В Мончегорске банк и полиция спасли женщину от потери 22 млн рублей

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский вручил благодарственные письма сотрудникам банка в Мончегорске, которые помогли предотвратить мошенничество и сохранить женщине более 22 млн рублей.

Инцидент произошел 9 июля. В отделение банка обратилась 49-летняя мончегорка с просьбой снять со счета многомиллионную сумму. Она объяснила, что деньги якобы нужны для покупки дома на юге России, однако ответы клиентки показались сотруднице банка неубедительными и она позвонила в полицию.

«Полицейские прибыли в отделение через несколько минут. Выяснилось, что в течение некоторого времени женщине звонили мошенники и под различными предлогами убеждали снять со счета все сбережения. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников банка и полиции преступление удалось предотвратить», - сообщили в УМВД региона.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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