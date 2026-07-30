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НовостиОбщество30 июля 2026 14:21

С 1 августа 76 тысяч жителей Мурманской области получат прибавку к пенсии

В Мурманской области с августа увеличат пенсии работающим пенсионерам
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, которые работали в 2025 году, а работодатели перечисляли за них страховые взносы.

Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, которые работали в 2025 году, а работодатели перечисляли за них страховые взносы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа Отделение СФР по Мурманской области увеличит пенсии более 76 тысячам жителей региона. Перерасчет пройдет автоматически и не требует от пенсионеров подачи заявлений.

Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, которые работали в 2025 году, а работодатели перечисляли за них страховые взносы.

«Специалисты СФР по Мурманской области завершили все необходимые расчетные мероприятия в июле, чтобы уже в августе северяне получили свои выплаты в обновленном размере и по обычному графику», - сообщила заместитель управляющего региональным отделением СФР Марина Гаврилычева.

Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Стоимость одного коэффициента в 2026 году равна 156,7 рубля, однако итоговая сумма увеличения зависит от года назначения пенсии.

Также с 1 августа автоматически будут проиндексированы накопительные пенсии. Их размер увеличится на 17,3%.

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