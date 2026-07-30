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НовостиПроисшествия30 июля 2026 13:33

Жителя Североморска отправили в колонию за прогулы на исправительных работах

Суд заменил североморцу исправительные работы лишением свободы
Наталья ЛОБАНОВА
Суд заменил неотбытую часть наказания на 2 месяца и 17 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд заменил неотбытую часть наказания на 2 месяца и 17 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Североморске суд заменил местному жителю исправительные работы на реальное лишение свободы. С соответствующим представлением выступил УФСИН, ведомство поддержала прокуратура.

Ранее мужчина был осужден за покушение на грабеж и получил 1 год и 2 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

«Осужденный злостно уклонился от отбывания исправительных работ, неоднократно допускал прогулы. Несмотря на вынесенные предупреждения о замене наказания более строгим, должных выводов для себя не сделал», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кроме прогулов, североморец без уважительной причины не явился в контролирующий орган, после чего ему вновь вынесли предупреждение.

Суд заменил неотбытую часть наказания на 2 месяца и 17 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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