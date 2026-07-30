В Мурманской области аннулировали 21 декларацию на рыбные консервы

Производителям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора за первое полугодие 2026 года прекратило действие 29 деклараций о соответствии на готовую рыбную продукцию. Из них 21 декларация касалась рыбных консервов.

«В протоколе испытаний, на основании которых выдана декларация, исследования были проведены не на все показатели безопасности», - сообщили в ведомстве.

В одном из случаев речь шла о консервах из печени рыбы, которые производил мурманский предприниматель. В документах не было сведений об исследованиях на промышленную стерильность, содержание токсических элементов, пестицидов, радионуклидов, нитрозаминов и полихлорированных бифенилов.

Кроме того, в мае были прекращены еще две декларации на рыбные консервы и печень, выпускаемые мурманским предприятием.

Благодаря принятым мерам удалось пресечь выпуск продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов. Производителям объявили предостережения о недопустимости подобных нарушений.

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