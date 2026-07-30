В Мурманской области за неделю подорожали рыба, капуста и яблоки

Мониторинг проводится еженедельно в Мурманске, Апатитах и Североморске по перечню социально значимых продовольственных товаров, утвержденному Росстатом. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за неделю больше всего выросли цены на мороженую рыбу, свежую капусту и яблоки. Об этом сообщили в Мурманскстате по итогам мониторинга стоимости социально значимых продуктов с 21 по 27 июля.

«Отмечено увеличение цен на мороженую неразделанную рыбу (на 2,4%), свежую белокочанную капусту (на 1,6%), яблоки (на 1,0%), пшено (на 0,9%)», - уточнили в ведомстве.

В то же время подешевели некоторые овощи и сливочное масло. Так, стоимость картофеля снизилась на 2,2%, моркови - на 1,8%, сливочного масла - на 0,7%.

Мониторинг проводится еженедельно в Мурманске, Апатитах и Североморске по перечню социально значимых продовольственных товаров, утвержденному Росстатом.

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