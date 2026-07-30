«Смена кадра»: эндаумент-фонд «Кольский» провел «Теплый вечер с «Кольским»

В этом году организаторы события предложили участникам по-новому взглянуть на привычные вещи - через творчество, общение и совместные активности. Фото: Из архива эндаумент-фонда «Кольский»

25 июля эндаумент-фонд «Кольский» во второй раз провел в Мончегорске «Теплый вечер с «Кольским» – событие, где можно было не только отдохнуть, но и почувствовать, что даже одно маленькое действие может стать началом больших изменений. Мероприятие объединило более 500 жителей и гостей города.

Центральная идея «Теплого вечера» – «Замедлиться, чтобы увидеть. Увидеть, чтобы создать». Организаторы предложили участникам на несколько часов выйти из привычного ритма, внимательнее посмотреть на окружающий мир, попробовать новое и почувствовать, что даже одно небольшое действие может стать началом больших изменений.

Мероприятие объединило более 500 жителей и гостей города. Фото: Из архива эндаумент-фонда «Кольский»

Первый «Теплый вечер с «Кольским» прошел в 2024 году и был посвящен кинематографу. В этом году организаторы события предложили участникам по-новому взглянуть на привычные вещи - через творчество, общение и совместные активности.

– На нашем «Теплом вечере» мы хотим предложить людям замедлиться: в повседневной спешке теряется момент, когда можно увидеть что-то прекрасное, вдохновиться, подумать о важном. Благотворительность – это не только про крупные пожертвования. Иногда она начинается с того, что мы замечаем чужую усталость, протягиваем руку помощи, заботимся о животном из приюта или делаем любое доброе дело, способное немного улучшить жизнь вокруг. Все это – основной посыл нашего фонда, – рассказала Мария Коняхина, руководитель направления коммуникаций и креативных проектов эндаумент-фонда «Кольский». Программа «Теплого вечера» объединила активный отдых, творческие мастер-классы и открытый лекторий. На территории федерации парусного спорта Мончегорска работали три основные зоны – «Вдохновляйся», «Двигайся» и «Пробуй». Вместе они складывались в маршрут от первого впечатления к собственному действию.

В зоне «Двигайся» гости участвовали в любительском турнире по настольному теннису, играли в гигантскую дженгу и на яхтах выходили на воду. Активности объединили участников, став поводом для новых знакомств и общения.

В зоне «Пробуй» прошли мастер-классы, объединившие творчество и внимание к окружающему миру. Фото: Из архива эндаумент-фонда «Кольский»

Одной из центральных площадок вечера стал открытый лекторий в зоне «Вдохновляйся». Фонд «Кольский» внимательно подбирал спикеров и темы, чтобы каждое выступление стало частью одного большого разговора: о том, как замечать важное, по-новому смотреть на привычное и находить силы менять что-то в себе или в мире вокруг.

Режиссер и психолог Артемий Галкин предложил взглянуть на красоту повседневности и творчества, а руководитель проекта «Сопровождаемое проживание» благотворительного фонда «Антон тут рядом» Наталья Козлова поделилась историями маленьких больших побед, напомнив, что важные изменения часто начинаются с заботы о себе и небольших шагов вперед.

Продолжила этот разговор амбассадор эндаумент-фонда «Кольский» и вожатая лагеря для взрослых «Гори ясно» Ирина Клавдина, которая вместе с гостями размышляла о поиске «своих», новых знакомствах и способности разрешать себе быть открытыми и настоящими. Завершила серию выступлений исполнительный директор эндаумент-фонда «Кольский» Мария Соловьева, рассказав о невидимых ограничениях, которые могут мешать двигаться вперед, и возможностях, открывающихся за привычными рамками.

Активности объединили участников, став поводом для новых знакомств и общения. Фото: Из архива эндаумент-фонда «Кольский»

В зоне «Пробуй» прошли мастер-классы, объединившие творчество и внимание к окружающему миру. На занятии по живописи участники переносили на мольберт красоту Имандры и Хибин. Еще один мастер-класс был посвящен изготовлению персонализированных ошейников для животных из городских приютов. Участники выбирали одного из 40 питомцев по фотографии и создавали для него ошейник в технике макраме.

Также в партнерстве с арт-фестивалем «Вечер без ночи» на площадке работал интерактив «Теплый акцент», где гости создавали открытки из природных материалов с добрыми пожеланиями.

Кульминацией «Теплого вечера с «Кольским» стала латиноамериканская вечеринка. Преподаватели школы Bachata Flow из Санкт-Петербурга Хуан Дуарте Эспития и Мария Панкова представили танцевальный номер, а затем провели для гостей мастер-класс по латиноамериканским танцам.

Первый «Теплый вечер с «Кольским» прошел в 2024 году и был посвящен кинематографу. Фото: Из архива эндаумент-фонда «Кольский»

Танцы объединили участников разного возраста и уровня подготовки. Для этого не требовались специальные навыки – достаточно было включиться в движение, почувствовать музыку и сделать первый шаг навстречу новому. Такое завершение стало продолжением главной идеи вечера: иногда небольшое действие помогает открыть новые возможности, найти единомышленников и по-новому взглянуть на привычное.

– «Теплый вечер с «Кольским» – пространство, которое помогло участникам на несколько часов замедлиться, по-новому посмотреть на привычные вещи, увидеть вдохновение в людях, историях, деталях и моментах, которые часто остаются незамеченными в повседневной жизни, и почувствовать, что даже одно маленькое действие может стать началом больших изменений, – отметила исполнительный директор эндаумент-фонда «Кольский» Мария Соловьева.

Справка: Эндаумент-фонд «Кольский» – региональный фонд, поддерживающий некоммерческие организации и социально значимые инициативы Мурманской области. Фонд строит работу открыто и на принципах партнерства: объединяет НКО, жителей и бизнес региона вокруг общих целей развития территории.