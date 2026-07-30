Жителей Мурманской области приглашают пройти диспансеризацию летом

Взрослому населению очень важно ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Здоровье - это самое ценное, что есть у человека. Оно определяет наше общее самочувствие и качество жизни. Одним из наиболее эффективных и быстрых способов контроля за состоянием здоровья является ежегодное прохождение медицинского осмотра с профилактической целью.

Взрослому населению очень важно ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию. Диспансеризация помогает выявить те или иные отклонения в состоянии здоровья, а также опасные заболевания на ранней стадии.

Не забывайте о своем здоровье - пройдите диспансеризацию!