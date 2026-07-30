УК выплатила жительнице Кировска более 1,1 млн рублей после затопления квартиры

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жительница Кировска через суд добилась компенсации за затопленную квартиру. После вмешательства судебных приставов с управляющей компании взыскали более 1,1 млн рублей.
Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Кировска. Однако даже после возбуждения исполнительного производства компания не исполнила решение суда.
«Суд встал на сторону пострадавшей: с управляющей организации взыскан не только ущерб, но и судебные расходы, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя», - сообщили в УФССП по Мурманской области.
В течение недели со счета управляющей компании списали всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru