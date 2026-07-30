УК выплатила жительнице Кировска более 1,1 млн рублей после затопления квартиры

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кировска через суд добилась компенсации за затопленную квартиру. После вмешательства судебных приставов с управляющей компании взыскали более 1,1 млн рублей.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Кировска. Однако даже после возбуждения исполнительного производства компания не исполнила решение суда.

«Суд встал на сторону пострадавшей: с управляющей организации взыскан не только ущерб, но и судебные расходы, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

В течение недели со счета управляющей компании списали всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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