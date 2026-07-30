Жителя Мурманской области отправили в колонию за оправдание терроризма в соцсетях

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который признан виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

«Судом установлено, что в 2023–2024 годах северянин распространял в публичных Telegram-каналах комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, оправдывающие атаку БПЛА на комплекс зданий «Москва-Сити», а также призывающие к нанесению ударов по кораблям Военно-морского флота России», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденному на три года запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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