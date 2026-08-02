Фестиваль «Гастро Индастри Фест» объединит деловую и развлекательную программы

Площадка неизменна - площадь Металлургов, где гостей будут ждать с 12.00. Темой этого года станут пять стихий Севера. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 августа в Никеле состоится ставший уже традиционным фестиваль «Гастро Индастри Фест» (6+) - подарок северянам ко Дню шахтера. Площадка неизменна - площадь Металлургов, где гостей будут ждать с 12.00. Темой этого года станут пять стихий Севера.

Фестиваль объединит деловую и развлекательную программы, в том числе арктическую кухню, огненное шоу, интерактивные площадки и большой музыкальный концерт с участием групп «Чичерина», «Братья Грим» и «Рондо»

«Центральная идея фестиваля — пять стихий Севера (земля, огонь, вода, воздух, руда), которые объединяет воля человека. Через эту метафору гости смогут прочувствовать характер Никеля и его истинное индустриальное наследие. Фестиваль переосмысляет само понятие «индустрия»: от суровой промышленной эстетики к пространству, где гости — это не просто зрители, а участники действа», - рассказали организаторы.

Также перед северянами и гостями региона выступит московский театр «Мир лиц» с интерактивным спектаклем (6+) и запуском в воздух огромных шаров. Состоится экстремальное шоу «Велоджамп» (6+) от многократных чемпионов России по велотриалу. Кульминацией праздника станет большое индустриальное шоу «Волевой сплав» от творческой группы «Прана».

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