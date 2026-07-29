Служебной овчарке Харди из полиции Мурманска ищут новый дом

Харди привит и обработан от паразитов. Связаться с кинологической службой можно по телефону +7 (906) 291-63-56. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске сотрудники Центра кинологической службы полиции ищут новый дом для немецкой овчарки по кличке Харди, которая досрочно завершила службу по состоянию здоровья.

«При диагностике у четвероногого помощника выявлен спондилез пояснично-крестцового отдела. Это является противопоказанием для дальнейшего несения службы, однако в обычной жизни с умеренными прогулками для животного считается вполне приемлемым», — сообщили в УМВД по Мурманской области.

Харди 6,5 года. Во время службы овчарка участвовала в поиске наркотических средств. По словам кинологов, это спокойная, умная, послушная и преданная собака без признаков агрессии. Она подойдет как одному человеку, так и семье с детьми. Единственное условие - пес не ладит с кошками.

«Сотрудники ищут не передержку, а ответственного владельца, который знаком с особенностями породы и готов подарить дом умному четвероногому другу», - отметили в полиции.

Передача собаки будет проходить с кураторством специалистов в течение первого года. Харди привит и обработан от паразитов. Связаться с кинологической службой можно по телефону +7 (906) 291-63-56.

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