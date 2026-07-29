На КПП «Титовка» выявили четырех нелегальных гидов

Проверить статус экскурсовода туристы могут в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте регионального министерства туризма. Фото: Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области

В Мурманской области во время рейда на КПП «Титовка» выявили четырех гидов, которые проводили экскурсии без обязательной аттестации.

Проверку провели сотрудники министерства туризма и предпринимательства региона совместно с погрануправлением ФСБ России по Республике Карелия. Рейд был организован на контрольно-пропускном пункте, через который туристы отправляются на полуострова Рыбачий и Средний.

«Четыре экскурсовода работали с туристами, не имея соответствующей аттестации. В отношении каждого из них начато административное производство», - сообщили в министерстве.

Штрафы за работу без аттестации составляют от 7 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 50 тысяч.

Сейчас в Мурманской области официальную аттестацию прошли 245 гидов. Проверить статус экскурсовода туристы могут в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте регионального министерства туризма.

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