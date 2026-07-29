Игра по-крупному: тариф «Игровой» от «Ростелекома» покоряет геймеров Заполярья

Наибольшей востребованностью тариф пользуется в Мурманске и Мончегорске. Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» отмечает рост популярности тарифного плана «Игровой» в Мурманской области. В первом полугодии 2026 года число пользователей уникальной тарифной линейки, разработанной специально для геймеров, увеличилось на 20%. Такая динамика сохраняется второй год подряд, и сегодня уже более 10 тысяч абонентов компании в Заполярье сделали выбор в пользу «Игрового».

Наибольшей востребованностью тариф пользуется в Мурманске и Мончегорске. В малых населенных пунктах региона его чаще всего подключают жители Мурмашей и Никеля.

Ориентируясь на ключевые запросы участников онлайн-игр, тариф «Игровой» предлагает высокую скорость соединения (до 800 Мбит/с), приоритизацию игрового трафика, прямое подключение к игровым серверам, минимальные задержки (пинг) даже при высокой загрузке сети, а также уникальные бонусы.

Татьяна Седова, директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году “Игровой” празднует свое десятилетие, при этом экосистема продуктов тарифа продолжает расширяться. У геймеров высокие запросы, и мы стараемся соответствовать этим ожиданиям. Предложение “Ростелекома” объединяет мощный высокоскоростной интернет с уникальными бонусами в популярных онлайн-играх: это премиум-аккаунты и эксклюзивная техника, ценные наборы в играх и ежедневные подарки. Кроме того, пользователи тарифа могут подключить еще один игровой аккаунт для себя или друга».

Для абонентов тарифа «Игровой» также предусмотрены специальные предложения и дополнительные бонусы на онлайн-платформе «Игры Ростелеком» (18+), которую компания представила в 2025 году. Этот сервис является собственной разработкой «Ростелекома» - от программного кода до дизайна интерфейса. Платформа, доступная всем интернет-пользователям, работает как игровой маркетплейс и лаунчер, предлагая цифровую витрину для покупки игр, внутриигровой валюты, подписок и цифровых ключей.

Узнать подробнее о тарифе «Игровой» и других услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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