Управляющим компаниям в Мурманске и Североморске поручили устранить нарушения

Участники встречи оценили качество содержания жилфонда, организацию обратной связи с жителями и подготовку домов к предстоящему отопительному сезону. Фото: Минэнерго и ЖКХ Мурманской области

В правительстве Мурманской области рассмотрели работу двух управляющих компаний, в ведении которых находятся около 100 многоквартирных домов. Заседание рабочей группы провела заместитель губернатора Ольга Вовк.

В центре внимания оказалась деятельность ООО «УК Сияние Росляково» и ООО «Персона». Участники встречи оценили качество содержания жилфонда, организацию обратной связи с жителями и подготовку домов к предстоящему отопительному сезону.

«Количество жалоб, а также число предписаний и обращений в адрес этих УК снизилось по сравнению с прошлыми годами. Мы видим, что компании выполняют взятые на себя обязательства по ремонту подъездов», - подчеркнула Ольга Вовк.

При этом власти указали и на недочеты. Например, ООО «Персона» рекомендовали активнее использовать платформу МАХ и домовые чаты для оперативного информирования жителей о проводимых работах, коммунальных авариях и плановых отключениях.

По итогам заседания руководству обеих управляющих компаний поручили представить план устранения выявленных нарушений. Особое внимание необходимо уделить подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду, ремонту подъездов и контролю качества выполненных работ.

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