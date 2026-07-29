Управляющим компаниям в Мурманске и Североморске поручили устранить нарушения

В правительстве Мурманской области рассмотрели работу двух управляющих компаний, в ведении которых находятся около 100 многоквартирных домов. Заседание рабочей группы провела заместитель губернатора Ольга Вовк.
В центре внимания оказалась деятельность ООО «УК Сияние Росляково» и ООО «Персона». Участники встречи оценили качество содержания жилфонда, организацию обратной связи с жителями и подготовку домов к предстоящему отопительному сезону.
«Количество жалоб, а также число предписаний и обращений в адрес этих УК снизилось по сравнению с прошлыми годами. Мы видим, что компании выполняют взятые на себя обязательства по ремонту подъездов», - подчеркнула Ольга Вовк.
При этом власти указали и на недочеты. Например, ООО «Персона» рекомендовали активнее использовать платформу МАХ и домовые чаты для оперативного информирования жителей о проводимых работах, коммунальных авариях и плановых отключениях.
По итогам заседания руководству обеих управляющих компаний поручили представить план устранения выявленных нарушений. Особое внимание необходимо уделить подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду, ремонту подъездов и контролю качества выполненных работ.
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