Пришли за «добавкой». В Апатитах двое мужчин ограбили магазин и сбили продавца на автомобиле

В отношении жителей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Они находятся под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах полицейские задержали двух местных жителей, которые ограбили продуктовый магазин на улице Жемчужной. Во время побега на автомобиле они сбили сотрудницу торговой точки, которая пыталась остановить злоумышленников.

«Двое покупателей похитили со стеллажей несколько бутылок алкоголя, после чего, минуя кассы, поспешили скрыться», - сообщили в УМВД региона.

36-летняя сотрудница магазина выбежала за мужчинами и потребовала вернуть товар. Однако подозреваемые уехали на автомобиле, при этом задев женщину машиной. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: у нее диагностировали ссадины, закрытый перелом руки и растяжение связок ноги.

Оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых - ими оказались ранее судимые безработные апатитчане 24 и 20 лет. Те признали вину и рассказали, что перед походом в магазин распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, они решили прийти за «добавкой».

«Украв товар, злоумышленники спешно покинули место происшествия. В спешке не заметили, как задели сотрудницу магазина автомобилем», - отметили в полиции.

В отношении жителей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Они находятся под подпиской о невыезде.

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