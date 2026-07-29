Более 50 камчатских крабов незаконно добыл браконьер на Титовке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печенгском округе инспекторы рыбоохраны задержали мужчину, который незаконно ловил камчатского краба. Материалы проверки переданы в следственные органы.

«Нарушителя выявили 24 июля в устье реки Титовка. Мужчина добыл более 50 экземпляров камчатского краба. Для незаконной рыбалки он использовал спиннинг с крючками для багрения, а также лодку с мотором», - сообщили в Североморском территориальном управлении Росрыболовства.

Своими действиями мужчина нарушил правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Размер ущерба, причиненного водным биоресурсам, определят после проведения ихтиологической экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru