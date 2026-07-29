В Мурманске грузовик врезался в локомотив на железнодорожных путях

В Мурманске транспортная прокуратура организовала проверку после аварии происшествия на железнодорожных путях.
По предварительным данным, днем 28 июля на сортировочных путях станции Мурманск грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, столкнулся с локомотивом.
«Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент также не повлиял на движение поездов», - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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