Мурманскую больницу обязали выплатить компенсацию за моральный вред ребенку

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мончегорский городской суд частично удовлетворил иск к Мурманской областной больнице имени П. А. Баяндина о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней пациентки.

Мать девочки утверждала, что проведенная в сентябре 2024 года операция была выполнена с нарушениями, из-за чего состояние здоровья ребенка ухудшилось и потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство. Она просила взыскать с медучреждения 2 млн рублей компенсации морального вреда.

«Во время рассмотрения дела была проведена судебно-медицинская экспертиза. Суд пришел к выводу, что при оказании медицинской помощи действительно были допущены дефекты как на амбулаторном этапе, так и в стационаре. Однако эксперты не установили прямой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями и наступившими неблагоприятными последствиями для здоровья ребенка», - отметили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Несмотря на это, суд указал, что сам факт допущенных дефектов при оказании медицинской помощи является основанием для компенсации морального вреда. Исковые требования были удовлетворены частично.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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