Из-за долга по «коммуналке» жителю Мурманска ограничили выезд за границу

После погашения задолженности ограничение на выезд было снято. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска полностью погасил долг за «коммуналку», чтобы не лишиться долгожданного отпуска за границей.

Как сообщили в региональном УФССП, в отношении северянина было возбуждено исполнительное производство о взыскании 150 тысяч рублей задолженности по оплате ЖКХ. Мужчина долгое время не оплачивал коммунальные счета, поэтому судебный пристав временно ограничил ему право выезда за пределы России.

«О существующем запрете мурманчанин вспомнил лишь накануне запланированной поездки. Поняв, что отпуск может сорваться, он оперативно нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с долгами», - сообщили в ведомстве.

После погашения задолженности ограничение на выезд было снято.

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