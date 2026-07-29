В Апатитах будут судить заработавших на наркотиках 4,5 млн рублей участников ОПГ

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить шестерых апатитчан, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы. Участникам в возрасте от 20 до 39 лет вменяют 144 эпизода преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ в крупном и особо крупном размерах.

«С февраля по июль 2025 года ранее судимый 39-летний организатор наладил поставки синтетических и растительных наркотиков в Апатиты. Запрещенные вещества фасовали на разовые дозы и сбывали через интернет с помощью тайников-закладок. Покупатели находились как в Мурманской области, так и в Карелии», - сообщили в СУ СКР региона.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Мурманской области. Во время расследования правоохранители изъяли более 2 килограммов наркотиков. По данным следствия, за время работы группа получила свыше 4,5 миллиона рублей незаконного дохода.

Все шестеро обвиняемых находятся под стражей. Следователи допросили более 50 свидетелей, провели свыше 350 судебных экспертиз, а материалы уголовного дела составили около 100 томов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.