В Полярных Зорях сбивший пенсионерку водитель выплатит ей 300 тысяч рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Полярных Зорях прокуратура через суд добилась выплаты компенсации пенсионерке, пострадавшей в ДТП.
Авария произошла в октябре 2025 года. Водитель автомобиля не уступил дорогу женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Северянка получила травмы средней тяжести.
«Во время проверки выяснилось, что гражданская ответственность водителя не была застрахована. Чтобы защитить права пострадавшей, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка», - сообщили в ведомстве.
Суд удовлетворил требования в полном объеме. С виновника аварии в пользу пенсионерки взыскали 423 тысячи рублей, из которых 300 тысяч рублей составила компенсация морального вреда.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.
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