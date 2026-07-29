В Полярных Зорях сбивший пенсионерку водитель выплатит ей 300 тысяч рублей

С виновника аварии в пользу пенсионерки взыскали 423 тысячи рублей, из которых 300 тысяч рублей составила компенсация морального вреда. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Полярных Зорях прокуратура через суд добилась выплаты компенсации пенсионерке, пострадавшей в ДТП.

Авария произошла в октябре 2025 года. Водитель автомобиля не уступил дорогу женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Северянка получила травмы средней тяжести.

«Во время проверки выяснилось, что гражданская ответственность водителя не была застрахована. Чтобы защитить права пострадавшей, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка», - сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. С виновника аварии в пользу пенсионерки взыскали 423 тысячи рублей, из которых 300 тысяч рублей составила компенсация морального вреда.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru