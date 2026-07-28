Высокий риск лесных пожаров прогнозируется в районе Мурманска, а также в Печенгском, Кольском и Ковдорском округах. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. По данным гидрометцентра региона, с 29 по 31 июля в ряде муниципалитетов ожидается V (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Воздух прогреется до +25 градусов.

Высокий риск лесных пожаров прогнозируется в районе Мурманска, а также в Печенгском, Кольском и Ковдорском округах.

Северян просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении языков пламени нужно незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112, а также на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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