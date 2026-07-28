За незаконную подработку жительнице Кандалакши грозит до 20 лет колонии

Уголовное дело направлено в суд. Северянке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Кандалакши, которая занималась незаконным сбытом наркотиков.

В марте этого года женщину задержали сотрудники полиции. Во время изучения ее мобильного телефона оперативники обнаружили координаты тайников в Апатитах.

«При проверке указанного места полицейские нашли в подъезде одного из домов 10 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 5 граммов. Во время обыска по месту жительства обвиняемой также изъяли мефедрон и еще одно синтетическое наркотическое средство», - сообщили в УМВД региона.

Женщина решила заняться распространением наркотиков после того, как начала искать подработку в интернете из-за тяжелого материального положения. Свою вину она полностью признала.

Уголовное дело направлено в суд. Северянке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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