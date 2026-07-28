Ряд домов в центре Мурманска попал под отключение горячей воды из-за аварии теплосетях

28 июля на нескольких улицах в центре Мурманска временно отключили горячую воду из-за ремонта на теплосетях. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на нескольких улицах в центре Мурманска временно отключили горячую воду из-за ремонта на теплосетях. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев со ссылкой на Мурманскую ТЭЦ.

Так, под отключения попали дома № 71, 73, 82а, 84 и 86 на проспекте Ленина, № 27 и 29/5 на улице Ленинградской, № 11, 18 и 20 на улице Профсоюзов, а также № 8, 8а, 10, 12 и 14 на улице Пушкинской.

Также на время проведения работ будет перекрыта проезжая часть улицы Профсоюзов в районе дома № 86 по проспекту Ленина.

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