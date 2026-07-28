Ушел из жизни мурманский писатель и библиотекарь Михаил Власов

В Мурманске 24 июля ушел из жизни сотрудник Мурманской областной научной библиотеки, литератор Михаил Власов. О его смерти сообщили коллеги.
Михаил Власов жил с ограниченными возможностями здоровья, однако это не помешало ему реализовать себя в творчестве. Его произведения неоднократно получали высокую оценку профессионального сообщества.
«Он был дипломантом форума-фестиваля «Капитан Грэй», Всероссийского конкурса литературного творчества людей с инвалидностью «СТИХиЯ Пегаса», а также вошел в тройку лучших в номинации «Авторская проза» фестиваля «Спасибо Вам…» имени Евгения Федорова», - отметили в научной библиотеке.
Коллеги вспоминают Михаила Власова как талантливого литератора, чьи произведения отличались искренностью и внутренней свободой.
«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Михаила Власова.
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