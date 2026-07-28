Житель Мурманска угрожал расправой супруге и малолетнему ребенку

В полиции напомнили, что при возникновении угроз жизни и здоровью нужно незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который угрожал убийством супруге и сыну.

В полицию обратилась 40-летняя жительница дома на улице Достоевского. Женщина рассказала, что во время семейного конфликта муж угрожал физической расправой ей и ее малолетнему сыну. Она восприняла угрозы как реальные и вызвала сотрудников полиции.

«Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. По итогам проверки в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщили в УМВД региона.

В полиции напомнили, что при возникновении угроз жизни и здоровью нужно незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102.

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