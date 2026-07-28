За купание в водоемах Мурманска грозит штраф до 5 тысяч рублей

Для граждан штраф составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 75 тысяч до 450 тысяч рублей. Фото: Администрация города Мурманска

В мэрии Мурманска напомнили жителям, что купание во всех городских водоемах строго запрещено. Ограничения введены в целях безопасности, поскольку ежегодно на воде происходят несчастные случаи, в том числе с участием детей.

В городском отделе по гражданской обороне и предупреждению ЧС отмечают, что даже внешне спокойные водоемы могут быть опасны. Угрозу представляют низкая температура воды на глубине, скрытые течения и сложный рельеф дна.

Знак «Купаться запрещено» устанавливается в местах, где отдых на воде может представлять реальную опасность для жизни и здоровья.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 75 тысяч до 450 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru