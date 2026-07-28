В Мурманске подростки на LADA пытались скрыться от ДПС и попали в аварию

Автомобиль забрали на спецстоянку. На место происшествия вызвали родителей подростка и сотрудников ПДН. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции задержали 14-летнего подростка, который сел за руль без водительских прав и пытался скрыться от инспекторов.

О несовершеннолетних в автомобиле LADA у дома № 1 на улице Бабикова сообщила местная жительница. Прибывшие сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование.

«Во время преследования у дома № 8 на улице Бабикова подросток не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля - Mazda и Chevrolet Niva. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

В салоне находились трое ребят: 14-летний водитель, а также пассажиры 12 и 18 лет. Подростки объяснили, что решили скрыться из страха перед ответственностью.

Так как водитель еще не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, административное дело в отношении него не возбуждалось. При этом подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Автомобиль забрали на спецстоянку. На место происшествия вызвали родителей подростка и сотрудников ПДН.

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