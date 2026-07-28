В Мурманске открыли самые северные уличные корты для падела в России

В день открытия здесь прошел турнир среди смешанных пар, в котором приняли участие 16 команд. Фото: Дмитрий Грачев / РО Федерации Падела России

В Мурманске открыли самые северные в России уличные корты для падела. Новая спортивная площадка расположена в центре города рядом с гимназией № 8, недалеко от пересечения улиц Полярные Зори и Гвардейской.

Зона для занятий включает два открытых корта с профессиональным покрытием. В день открытия здесь прошел турнир среди смешанных пар, в котором приняли участие 16 команд.

Как отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, это уже вторая площадка для падела, появившаяся в регионе в 2026 году. Ранее корты открылись в Ледовом дворце спорта, а в дальнейшем планируется развивать этот вид спорта и в других муниципалитетах.

Сейчас в Мурманской области паделом занимаются около 350 человек.

«Открытие уличных кортов - важный шаг в развитии нового для Мурманской области вида спорта и создании современной спортивной инфраструктуры, доступной для северян и туристов. Уверена, что в перспективе Мурманск станет одним из центров притяжения для поклонников активного отдыха», - отметила член правления регионального отделения Федерации падела России Евгения Чибис.

Забронировать площадку можно через мобильное приложение «Арктический падел», доступное для устройств на iOS и Android. Корты работают ежедневно с 00.00 до 22.00.

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