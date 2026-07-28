Жителю Колы заменили штраф за незаконную рыбалку на обязательные работы

Суд назначил жителю Колы 400 часов обязательных работ вместо выплаты уголовного штрафа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Колы, осужденному за незаконную рыбалку, заменили уголовный штраф на обязательные работы. Такое решение принял суд после того, как мужчина не оплатил назначенное наказание.

«Ранее северянина признали виновным по статье о незаконном вылове водных биоресурсов и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомил должника о необходимости оплатить штраф и предупредил, что в случае неисполнения приговора наказание может быть заменено на более строгое», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Однако мужчина в установленный срок деньги так и не перечислил. Суд назначил жителю Колы 400 часов обязательных работ вместо выплаты уголовного штрафа.

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