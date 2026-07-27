В Сафоново жестоко расправились с собакой и оставили ее на детской площадке

По словам местных жителей, погибшую собаку многие помнили. Люди пишут, что она была дружелюбной, не проявляла агрессии и тянулась к людям. Фото: t.me/murmansk_chp

Жители Сафоново сделали шокирующую находку на детской площадке - там обнаружили тело жестоко убитой собаки.

По словам местных жителей, погибшую собаку многие помнили. Люди пишут, что она была дружелюбной, не проявляла агрессии и тянулась к людям.

«То, что произошло - за гранью человеческого понимания. Убить животное с особой жестокостью, а затем демонстративно выбросить его на детской площадке - это проявление высшей степени цинизма и хладнокровия», - отмечают в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Мурманской области.

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