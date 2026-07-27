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НовостиОбщество27 июля 2026 14:01

Врачи Мурманска совершенствуют методику операций при аденоме простаты

Урологи областной больницы Мурманска переняли опыт профессора Сеченовского университета
Наталья ЛОБАНОВА
Современная лазерная технология позволяет удалять аденому простаты практически любого размера без разрезов - через естественные мочевые пути. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области

Современная лазерная технология позволяет удалять аденому простаты практически любого размера без разрезов - через естественные мочевые пути. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области

В урологическом центре Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина прошли две показательные операции по лечению доброкачественной гиперплазии простаты. Их провел доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, уролог-онколог Алим Дымов.

Во время мастер-класса специалисты отрабатывали методику лазерной энуклеации простаты, которая сегодня считается мировым стандартом лечения аденомы. В областной больнице эту технологию применяют уже пять лет. Ежегодно здесь выполняют около 40 таких операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

«Визит Алима Мухамедовича - это возможность сравнить наш опыт с подходом эксперта высочайшего уровня. Особенно ценно, что в прошлом году он защитил диссертацию по применению гольмиевого лазера в урологии. В ходе совместной работы мы выявили ряд нюансов, которые помогут нам еще больше повысить качество урологической помощи в нашей больнице», - отметил главный внештатный уролог Минздрава Мурманской области Дмитрий Темкин.

Современная лазерная технология позволяет удалять аденому простаты практически любого размера без разрезов - через естественные мочевые пути. Благодаря этому пациенты проводят в стационаре всего около трех дней, а восстановление после операции занимает значительно меньше времени, чем после традиционного хирургического вмешательства.

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