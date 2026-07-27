Врачи Мурманска совершенствуют методику операций при аденоме простаты

Современная лазерная технология позволяет удалять аденому простаты практически любого размера без разрезов - через естественные мочевые пути. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области

В урологическом центре Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина прошли две показательные операции по лечению доброкачественной гиперплазии простаты. Их провел доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, уролог-онколог Алим Дымов.

Во время мастер-класса специалисты отрабатывали методику лазерной энуклеации простаты, которая сегодня считается мировым стандартом лечения аденомы. В областной больнице эту технологию применяют уже пять лет. Ежегодно здесь выполняют около 40 таких операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

«Визит Алима Мухамедовича - это возможность сравнить наш опыт с подходом эксперта высочайшего уровня. Особенно ценно, что в прошлом году он защитил диссертацию по применению гольмиевого лазера в урологии. В ходе совместной работы мы выявили ряд нюансов, которые помогут нам еще больше повысить качество урологической помощи в нашей больнице», - отметил главный внештатный уролог Минздрава Мурманской области Дмитрий Темкин.

Современная лазерная технология позволяет удалять аденому простаты практически любого размера без разрезов - через естественные мочевые пути. Благодаря этому пациенты проводят в стационаре всего около трех дней, а восстановление после операции занимает значительно меньше времени, чем после традиционного хирургического вмешательства.

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