Жителя Мурманской области обязали выплатить 1,8 млн за незаконный вылов краба

По решению суда браконьер заплатит 1,8 млн в доход федерального бюджета. Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кольский районный суд обязал жителя Мурманской области возместить ущерб, причиненный после крабовой «рыбалки». Сумма взыскания составила 1,8 млн рублей.

Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение правил рыболовства.

«Установлено, что в июле 2025 года он перевозил 127 экземпляров камчатского краба, упакованных в 13 термосумок, от побережья реки Ура к своему автомобилю. Действия северянина нарушили требования федерального законодательства о рыболовстве и правила добычи водных биоресурсов», - сообщили в суде.

По решению суда браконьер заплатит 1,8 млн в доход федерального бюджета. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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