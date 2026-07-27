На обновление инфраструктуры в сфере культуры Мурманской области направят 2 млрд рублей

В 2026 году в Мурманской области обновят 45 учреждений культуры. На ремонт и модернизацию объектов направят более 2 млрд рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Средства выделены из федерального бюджета, по программе «На Севере - жить!», в рамках реновации ЗАТО, а также благодаря соглашениям с предприятиями.
В Североморске завершается ремонт фасада и кровли Центра досуга молодежи, одновременно продолжается реконструкция Дома офицеров флота. В Заозерске обновляют Центр культуры, а в Алакуртти строят новый ДК.
В Мурманске запланирован ремонт кровли областной научной библиотеки и здания художественного музея на улице Книповича. В Апатитах обновят городскую детско-юношескую библиотеку, библиотеку семейного чтения и детскую музыкальную школу имени Леонида Буркова.
Текущие ремонты пройдут еще в 11 учреждениях культуры в семи муниципалитетах региона. Отдельное внимание уделят сохранению объектов культурного наследия. Уже начались ремонтно-реставрационные работы на мемориале «Алеша».
Также в четырех музеях модернизируют техническое оснащение, а в Мурманской областной филармонии обновят световое и звуковое оборудование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru