На обновление инфраструктуры в сфере культуры Мурманской области направят 2 млрд рублей

Средства выделены из федерального бюджета, по программе «На Севере - жить!», в рамках реновации ЗАТО, а также благодаря соглашениям с предприятиями. Фото: Правительство Мурманской области

В 2026 году в Мурманской области обновят 45 учреждений культуры. На ремонт и модернизацию объектов направят более 2 млрд рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Средства выделены из федерального бюджета, по программе «На Севере - жить!», в рамках реновации ЗАТО, а также благодаря соглашениям с предприятиями.

В Североморске завершается ремонт фасада и кровли Центра досуга молодежи, одновременно продолжается реконструкция Дома офицеров флота. В Заозерске обновляют Центр культуры, а в Алакуртти строят новый ДК.

В Мурманске запланирован ремонт кровли областной научной библиотеки и здания художественного музея на улице Книповича. В Апатитах обновят городскую детско-юношескую библиотеку, библиотеку семейного чтения и детскую музыкальную школу имени Леонида Буркова.

Текущие ремонты пройдут еще в 11 учреждениях культуры в семи муниципалитетах региона. Отдельное внимание уделят сохранению объектов культурного наследия. Уже начались ремонтно-реставрационные работы на мемориале «Алеша».

Также в четырех музеях модернизируют техническое оснащение, а в Мурманской областной филармонии обновят световое и звуковое оборудование.

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