Суд обязал включить жителя Кандалакши в список детей-сирот

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Пока решение не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кандалакши через суд защитила права местного жителя, которому ранее отказали во включении в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Причиной отказа стало то, что решение суда об отмене усыновления вступило в силу уже после того, как молодой человек достиг совершеннолетия.

«Однако проверка показала, что еще до достижения 18 лет усыновитель фактически перестал заботиться о подопечном, а собственного жилья у него не было. Таким образом, существовали все основания для признания его ребенком, оставшимся без попечения родителей», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском о признании юридического факта и включении заявителя в муниципальный список детей-сирот и лиц из их числа.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Пока решение не вступило в законную силу.

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