В Североморске архитектурной подсветкой украсят еще 13 домов

С 2021 года в Мурманской области архитектурной подсветкой украсили более 200 фасадов жилых домов, социальных объектов и муралов. Фото: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

В Мурманской области продолжают развивать программу архитектурно-художественной подсветки зданий. Одним из главных проектов 2026 года станет новый этап преображения Североморска, где подсветкой оборудуют еще 13 многоквартирных домов.

«Реализация проекта во многом стала возможна благодаря привлечению внебюджетных средств. Это позволяет расширять программу благоустройства без снижения темпов работ», - отметили в региональном правительстве.

С 2021 года в Мурманской области архитектурной подсветкой украсили более 200 фасадов жилых домов, социальных объектов и муралов.

В 2025 году подсветка появилась более чем на 30 объектах в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Печенгском округе. В Североморске, в частности, преобразились шесть домов на улицах Морской и Сафонова, включая знаменитый дом-корабль на улице Морской, 12.

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