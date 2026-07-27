В центре Мурманска пьяный водитель Nissan врезался в фонарный столб, пострадали два человека

Травмы получили 49-летний и 48-летний пассажиры Nissan Murano. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Ночью 26 июля в центре Мурманска пьяный водитель Nissan Murano устроил ДТП с пострадавшими. Авария произошла в районе дома № 12 по проспекту Ленина.

«Автомобилист двигался со стороны улицы Гвардейской в сторону проспекта Кирова. При выполнении поворота налево на проспект Ленина он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и врезался в световую опору», - сообщили в УМВД региона.

Травмы получили 49-летний и 48-летний пассажиры Nissan Murano.

В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения). Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет.

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