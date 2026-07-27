Пенсионера из Умбы приговорили к восьми годам колонии за убийство знакомого

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 63-летнему жителю Умбы, которого признали виновным в убийстве знакомого.

Преступление произошло днем 26 августа 2025 года во время совместного распития спиртного. Между мужчинами вспыхнул конфликт после того, как 51-летний потерпевший оскорбил пенсионера.

«В ответ северянин схватил кухонный нож и нанес знакомому не менее семи ударов в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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