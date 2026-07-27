В Мурманске до конца года снесут 50 аварийных двухэтажек

Всего в юбилейный для Мурманска 2026 год в городе планируют убрать 50 аварийных двухэтажных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске продолжается снос расселенных деревянных домов. За последние две недели в городе ликвидировали пять аварийных двухэтажек - на улицах Полярные Зори, Павлова, Зеленой и в переулке Русанова.

«Четыре из пяти снесенных домов были построены еще до Великой Отечественной войны. Они относились к барачной застройке, которая изначально возводилась как временная и чудом дотянула до наших дней», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев на оперативном совещании в правительстве региона.

До конца августа подрядчики снесут еще шесть аварийных зданий. Работы пройдут на улицах Бондарной, Адмирала флота Лобова, Жуковского и Набережной.

Всего в юбилейный для Мурманска 2026 год в городе планируют убрать 50 аварийных двухэтажных домов.