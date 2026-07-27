Число поданных заявлений в колледжи Мурманской области выросло в два раза

Поступить в колледжи и техникумы Заполярья хотят выпускники более чем из 75% регионов России, а также из шести зарубежных стран. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в колледжах Мурманской области набирает обороты. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, в 2026 году абитуриенты уже подали более 11 тысяч заявлений, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Поступить в колледжи и техникумы Заполярья хотят выпускники более чем из 75% регионов России, а также из шести зарубежных стран.

«Мурманская область входит в пятерку лучших регионов страны по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В колледжах и техникумах открыты современные лаборатории, а образовательные программы адаптированы под потребности арктической экономики», - отметил глава региона.

Растет и интерес к высшему образованию. В Мурманском арктическом университете число поданных заявлений уже на 10% выше, чем годом ранее. Среди абитуриентов - не только жители российских регионов, но и молодые люди из Китая, Индии, Турции, Беларуси и других стран.

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